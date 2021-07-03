شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة رياضية.. طلعت حرب مؤسس نادى غزل المحلة عام 1936 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غزل المحلة هو أحد أقدام أندية كرة القدم فى مصر، حيث أنشئ عام 1936 بعد إنشاء شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى كشركة وطنية مصرية بقيادة الاقتصادى الوطنى الراحل طلعت حرب.

بدأت ممارسة الكرة وقتها فى النادى بين بعض الخبراء الإنجليز الذين يعملون بالشركة مع بعض العمال المصريين، ثم كان إنشاء استاد الغزل عام 1947 ليشارك الفريق الخاص بالشركة فى دورى الشركات فى ذلك الوقت ثم بدأت مشاركاته فى الدورى الممتاز.

ويعد نادى غزل المحلة من الأندية القلائل الذين أحرزوا لقب الدورى العام ولعب فى الدورى المصرى الممتاز 44 مرة.

وصدر المحلة كثير من المواهب لمنتخب مصر مثل وائل جمعة ومحمود فتح الله وأحمد المحمدى ومحمد عبد الشافى من ناشئى النادي، كما أن شوقى غريب مدرب المنتخب الوطنى السابق ومدرب المنتخب الأوليمبى حاليا هو أحد أبناء هذا النادي، كما أن النادى يملك لاعبين فى منتخب الشباب 2001 الذى حصل على المركز الثالث فى كأس العالم للشباب تحت 20 سنة 2001 مثل محمد العتراوى.