الامارات | الصحف الايطالية تتغنى بـ"المنتخب الجميل"

شكرا لقرائتكم خبر عن الصحف الايطالية تتغنى بـ"المنتخب الجميل" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - "لندن نحن قادمون"، بهذا العنوان العريض صدرت صحيفة "لا غازيتا ديلو سبورت" الرياضية الواسعة الانتشار، في إشارة إلى بلوغ منتخب إيطاليا الدور نصف النهائي في كأس أوروبا لكرة القدم، ليضرب موعدا مع نظيره الاسباني على ملعب ويمبلي في لندن الثلاثاء المقبل. واضافت "لا يجب على المنتخب الايطالي هذا ان يخشى اي منافس. الازوري يعرف كيف يلعب، يهاجم، يدافع، ويعرف كيف يعاني. لا يملك مانشيني (المدرب روبرتو) نجوما، لكنه يملك كتلة متحدة".

أما "توتو سبورت"، فقالت عن المنتخب "أنت جميل. هذه هي إيطاليا القادرة على التألق في اللعب وعلى التحمل في الاوقات الصعبة". وكان لسان حال "كورييري ديلو سبورت" مماثلا بقولها متوجهة الى قرائها "قولوا لي ايها القراء الاعزاء بان ما نراه صحيحا. قولي لي بأننا بالفعل بلغنا الدور نصف النهائي الاوروبي ونحن من بين افضل اربعة منتخبات قارية، لاننا قبل ثلاث سنوات كنا ذلك الفريق الكبير المبعد من كل شيء".

وتسعى ايطاليا الى احراز لقبها القاري للمرة الثانية في تاريخها بعد عام 1968، علما بانها بلغت النهائي مرتين بعد ذلك وخسرت عام 2000 امام فرنسا 1-2 بالهدف الذهبي، وعام 2012 امام اسبانيا برباعية نظيفة. كما توجت بطلة للعالم اربع مرات اعوام 1934 و1938 و1982 و2006.

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