الامارات | التونسي عثمان النجار مدربا لدبا الحصن

شكرا لقرائتكم خبر عن التونسي عثمان النجار مدربا لدبا الحصن والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي دبا الحصن التعاقد مع المدرب التونسي عثمان النجار لقيادة الفريق في الموسم المقبل لدوري الدرجة الاولى، خلفا للمدرب المواطن عبد الغني المهيري والذي انتقل لتدريب مصفوت. ويمتد عقد النجار القادم من الجهاز الفني للترجي التونسي، حتى نهاية الموسم المقبل.

وقال مشرف فريق دبا الحصن محمد سرور لـ"الإمارات اليوم" إن النادي أكمل تعاقده مع المدرب النجار بشكل مبكر، الا انه لم يتم الاعلان عن ذلك احتراما لالتزام المدرب مع ناديه السابق الترجي خلال مشاركته في دوري ابطال افريقيا، ووصوله لنصف نهائي البطولة. من جهته اعلن المدرب عبر وسائل الاعلام انه سيصل إلى الإمارات الجمعة المقبل لبحث الترتيبات المطلوبة تمهيدا لتدشين التدريبات. وسبق لعثمان النجار العمل مع المدرب الخبير فوزي البنزرتي في النادي الإفريقي، كما عمل في منتخب المحليين التونسي المتوج بلقب إفريقيا في 2011 قبل الالتحاق بالترجي الرياضي.

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