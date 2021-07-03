شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عبد الجليل: لا أمانع إنتقال باسم مرسي للزمالك أو الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد محمد عبدالجليل، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر المقاصة، أنه لا يمانع في رحيل باسم مرسي، مهاجم الفريق، خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وقال محمد عبدالجليل، في تصريحات تلفزيونية :«لا أمانع في إنتقال باسم مرسي، للأهلي أو الزمالك خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة، حال وصول عروض رسمية له تناسب إمكانياته الفنية».

وأضاف :«لا استطيع الوقوف أمام مستقبل باسم مرسي، إذا جاءت له عروض مغرية»، مضيفًا :«تحدث مع اللاعب في الساعات الماضية، وأكد لي أنه لن يرحل عن النايد الفيومي إلا إذا تلق عروض تناسب طموحاته الفنية».

وأشار :«النادي يعاني حاليًا من أزمة مالية، ولكن لدينا ثقة كبيرة، في أن الأزمة سيتم حلها خلال الأيام القليلة المقبلة، وكل لاعب سيحصل على حقوقه».