اختتام البطولة التنشيطية لكرة الطائرة بمحافظة لحج

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 3 يوليه 2021

الخليج 365 - لحج

اختتمت على ملعب الصالة الرياضية المغلقة في مدينة الحوطة بمحافظة لحج، يوم أمس، بطولة كرة الطائرة التنشيطية التي نظمها فرع إتحاد كرة الطائرة في المحافظة بدعم من القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة لحج وإشراف إدارة الشباب والطلاب.



وتمكن فريق شباب وحيدة من الفوز بالبطولة التنشيطية التي شاركت فيها "8" فرق من مديريتي الحوطة وتبن ،بعد تغلبه في المباراة النهائية التي جمعته مع فريق عبر لسلوم بثلاثة أشواط نظيفة .

وفي ختام المباراة قام الأستاذ أدهم الغزالي مدير ادارة الشباب والطلاب بالهيئة التنفيذية للقيادة المحلية للمجلس الانتقالي بالمحافظة بتكريم الفريق الفائز بكأس البطولة بالإضافة إلى تكريم الفريق الثاني بكأس الوصيف وتوزيع عدد من الميداليات والمبالغ النقدية على الرياضيين.

وحيا الغزالي الروح الرياضية العالية لمختلف الفرق المشاركة مشيدا بجميع الفرق والرياضيين اللذين شاركوا في هذه البطولة .

وبين الغزالي أن القيادة المحلية بانتقالي لحج وإدارة الشباب والطلاب ماضيه قدماً في دعم وتنشيط رياضة لحج وتشجيع الشباب في المحافظة لمواصلة عطاءهم الرياضي الذي شهد ركودا كبيرا نتيجةً لعدم إهتمام الجهات الرسمية في تفعيل الحركة الرياضية.