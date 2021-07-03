شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب الأولمبي للقاضية × الأهلي: اختيار القائد بالأقدمية فى طوكيو.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد علاء عبد العزيز، المدير الفني للمنتخب الأولمبي، أن الأقدمية هى معيار اختيار قائد المنتخب الأولمبي فى دورة طوكيو. وقال علاء عبد العزيز فى تصريحات لبرنامج "القاضية × الأهلي" على تليفزيون الخليج 365 مع الزميل محمد عراقي، "أحمد حجازي سيكون قائد المنتخب الأولمبى فى الأولمبياد، وبعده باقي اللاعبين الكبار، ثم رمضان صبحى قائد المنتخب الأساسي قبل انضمام الكبار، ثم باقى اللاعبين وفقاً لأقدمية كل منهم".

وأعلن شوقي غريب قائمة اللاعبين الـ 22 المقرر مشاركتهم فى نهائيات دورة الألعاب الأولمبية التى ستنطلق الشهر الجارى فى طوكيو، وضمت ثلاثة لاعبين فوق السن الأولمبي وهم: محمد الشناوي وأحمد حجازي ومحمود الونش، وجاءت قائمة اللاعبين كالتالى:حراسة المرمى: محمد الشناوي- محمد صبحي- محمود جاد، الدفاع: أحمد أبو الفتوح- كريم فؤاد- أحمد حجازي- محمود الونش- محمد عبد السلام- أحمد رمضان "بيكهام" - أسامة جلال-كريم العراقي، الوسط: أكرم توفيق- عمار حمدي -إمام عاشور- ناصر ماهر- رمضان صبحي - إبراهيم عادل- عبد الرحمن مجدي- طاهر محمد طاهرن الهجوم: أحمد ياسر ريان- صلاح محسن- ناصر منسي.

ويلعب المنتخب الأولمبي مبارياته ضمن المجموعة الثالثة مع منتخبات أسبانيا والأرجنتين وأستراليا، ومن المقرر أن تنطلق فعاليات الدورة الأولمبية في الفترة من 23 يوليو الجاري وحتى الثامن من أغسطس المقبل.

القاضية × الأهلى هو برنامج خاص بأخبار النادى الأهلى، يكشف كواليس القلعة الحمراء ويناقش أهم القضايا، ويذاع عبر تليفزيون الخليج 365 يومى السبت والأربعاء من كل أسبوع.