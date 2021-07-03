شكرا لقرائتكم خبر عن محمود جابر يعلن تشكيل منتخب مصر للشباب أمام السعودية فى البطولة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن محمود جابر، المدير الفنى لمنتخب مصر للشباب، تشكيل الفراعنة أمام السعودية فى المباراة التى تجمعهما بعد قليل باستاد القاهرة فى نصف نهائى البطولة العربية، وضم التشكيل كلا من: أحمد نادر السيد فى حراسة المرمى، محمد عبد النبى وعبد الرحمن صميدة وأحمد عبد الوهاب وأحمد حواش وطارق أمين وعبد الجواد عبد الجواد وأحمد السيد رشدى وخالد عوض وأحمد عبد الحميد إيشو وأحمد شريف.

ووصف محمود جابر المدير الفني لمنتخب مصر للشباب لقاء منتخب السعودية اليوم في نصف نهائي بطولة كأس العرب للشباب بأنه سيكون تكتيكياً في المقام الأول، مشيرا إلى أن النسخة السابعة الحالية من البطولة تعد قوية في ظل المستوى المتميز الذي ظهرت به غالبية المنتخبات المشاركة سواءً التى تأهلت إلى نصف النهائي أو التي لم يحالفها التوفيق في التأهل، مؤكدًا أن الجميع استفاد من خلالها بالاحتكاك القوي فيما بينهم بغض النظر عن النتائج.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته اللجنة المنظمة للبطولة لمدربي ولاعبي فرق الدور قبل النهائي الذي تلتقى خلاله مصر مع السعودية وتونس مع الجزائر.

فيما أكد أحمد نادر السيد حارس مرمي منتخب مصر خلال المؤتمر أن جميع زملاءه ينفذون تعليمات الجهاز الفني داخل المستطيل الأخضر، مشيراً إلى أن لديه الحافز للحفاظ على شباكه نظيفة.