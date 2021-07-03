شكرا لقرائتكم خبر عن موسيمانى يفاضل بين ربيعة وياسر لخلافة بانون فى دفاع الأهلى أمام سموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفاضل الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للنادى الأهلى، بين الثنائى رامى ربيعة وياسر إبراهيم للمشاركة فى التشكيل الأساسى للمارد الأحمر لخلافة المغربى بدر بانون الموقوف فى مواجهة سموحة المقرر لها التاسعة مساء غد الأحد باستاد الإسكندرية ضمن الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

ويغيب بانون عن الأهلى فى موقعة سموحة للإيقاف، بعدما حصل على الإنذار الثالث فى مواجهة بيراميدز التى انتهت بالتعادل 2-2.

وانضم بدر بانون للأهلى الصيف الماضى قادما من الرجاء المغربى عقب انتهاء مشاركته مع الأخير فى بطولة دورى أبطال أفريقيا التى ودعها من نصف النهائى أمام الزمالك، وبات من وقتها أحد العناصر الرئيسية فى تشكيلة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى مدرب الفريق.

ويدخل فريق الكرة بالنادي الأهلي مساء اليوم، السبت، معسكراً مغلقاً استعداداً لخوض مباراة سموحة، ويستعيد فريق الأهلى جهود نجمه أيمن أشرف فى مواجهة سموحة المقرر لها التاسعة مساء يوم الأحد المقبل بالجولة الـ28 من عمر مسابقة الدورى الممتاز، والتى ستجمعهما على استاد الإسكندرية، بعدما غاب عن مواجهة بيراميدز بسبب الإيقاف بعد حصوله على الإنذار الثالث فى مواجهة الزمالك التى انتهت بالتعادل 1-1 فى مايو الماضى.

ويدخل الأهلى لقاء سموحة بهدف الفوز لتعويض فارق النقاط مع الزمالك فى صراع التتويج باللقب، بعد تأجيل أكثر من مباراة له، حيث يحتل المارد الاحمر المركز الثالث برصيد 42 نقطة بعدما لعب 20 مباراة فاز فى 12 لقاء وتعادل فى 6 مواجهات وخسر مباراتين وسجل لاعبوه 37 هدفاً وتلقت شباكه 16 هدفاً ومازالت لديه سبع مباريات مؤجلة.