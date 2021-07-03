شكرا لقرائتكم خبر عن انفراد القاضية × الأهلي: ننشر عقد محمد فاروق بعد تجميده فى بيراميدز.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الزميل محمد عراقي فى برنامجه "القاضية فى الأهلي" على تليفزيون الخليج 365، صورعقد اللاعب محمد فاروق مهاجم فريق بيراميدز والأهلى والمقاولون العرب السابق، والذى ينتهى بنهاية الموسم المقبل، قبل أن يقرر مسئولو بيراميدز تجميده على خلفية دخوله فى خلافات مع الأرجنتيني أروابارينا المدير الفني السابق لبيراميدز.

وقال محمد عراقي، إن محمد فاروق يتقاضى 15 مليون جنيه فى 4 مواسم منذ 2018 إلى 2022، ويحصل فى الموسم الأول على 3 ملايين ونصف المليون، والموسم الثانى 3 ملايين و750 ألف جنيه، والموسم الثالث 3 ملايين و750 ألف جنيه، والموسم الرابع 4 ملايين جنيه.