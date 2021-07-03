شكرا لقرائتكم خبر عن ممر شرفى من البنك الأهلي للفريق الأحمر حال التتويج بدورى أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مسئولو نادى البنك الأهلى عمل ممر شرفى حال تتويج فريق الأهلى بلقب دورى أبطال أفريقيا خلال اللقاء الذى سيجمعهما 22 يوليو المقبل .

وكشف كريم شحاتة، المدير الرياضى لفريق البنك الأهلى، فى تصريحات لبرنامج Be on time الذى يقدمه كريم رمزى على قناة أون تايم سبورت، أن مباراة الفريق المقبلة أمام النادى الأهلى مثلها مثل غيرها من المباريات، إلا أن المواجهات مع الفرق الأخرى تكون أصعب لأن أهدافنا تكون واحدة ونكون فى نفس موقع الترتيب فى الجدول .

وأضاف المدير الرياضى لفريق البنك الأهلى، أن فوز فريقه أمام المصرى البورسعيدى جاء نتيجة خطة وترتيب من البنك فى ظل امتلاك الفريق البورسعيدى لاعبين كبار، لذا كان الفريق يلعب بالدفاع أكثر من الهجوم بالإضافة إلى اقتناص نقاط المباراة .

وتطرق المدير الرياضى إلى أسباب الاستعانة بكريم بامبو بديلا فى المباريات، موضحاً أنه لديه قدرات تجعله قادرا على خوص المباريات من بدايتها لكن المدير الفنى يسعى ليكون لديه ورقة رابحة فى الشوط الثانى، خاصة أن الفريق المنافس يكون ضعفت قواه.