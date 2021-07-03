شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يطلب خوض 4 مواجهات ودية خلال معسكر الزمالك بالإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، خوض 3 أو 4 مواجهات ودية خلال معسكر الفريق المغلق المنتظر إقامته فى الإسكندرية، خلال فترة توقف مواجهات الفارس الأبيض فى مسابقة الدورى بسبب مشاركة المنتخب الأولمبى فى أولمبياد طوكيو.

وشدد كارتيرون على ضرورة الاستعانة ببعض المواجهات الودية القوية خلال المعسكر المغلق الذى من المنتظر إقامته بعد يوم 16 من الشهر الجارى فى الإسكندرية، استعدادًا لمواجهة الاتحاد السكندرى يوم 7 أغسطس على استاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرون من عمر مسابقة الدورى.

وتحدث المدير الفنى للزمالك مع الجهاز الإدارى حول ضرورة توفير مواجهات ودية قوية من أجل تعويض فترة الراحة الطولية التى سيحصل عليها اللاعبين لمدة 10 أيام عقب مواجهة غزل المحلة فى المباراة المقرر لها الاثنين المقبل باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

وشدد كارتيرون على لاعبى الفريق ضرورة تحقيق الفوز على غزل المحلة واقتناص الثلاث نقاط لمنحهم راحة سلبية لمدة 10 أيام، خاصة أن الزمالك لن يخوض أى مباراة رسمية طوال تلك الفترة بسبب التوقف الدولى.

فى سياق أخر، قررت اللجنة المكلفة بإدارة نادى الزمالك، برئاسة حسين لبيب، بمناسبة فتح باب الاشتركات الجديدة، رد العضويات القديمة التى سقطت عضويتها بالنادى بسبب عدم سداد الاشتراك طوال أربع سنوات ماضية.

وأكد حسام المندوه، عضو مجلس الإدارة، والمشرف على ملف العضوية بالنادي، فى تصريحاته لموقع الزمالك الرسمى، أن هناك فرصة محددة أمام أصحاب تلك العضويات لاستردادها من جديد وفقا لشروط حددها النادى ولفترة معينة.

وأشار إلى أن هناك إقبالا كبيرا على تجديد العضويات، وأيضا على رد العضويات التي لم يسدد أصحابها الاشتراك لأربع سنوات ماضية، ويوفر النادى كل الاشتراطات الاحترازية من أجل الحفاظ على الأعضاء من تفشي فيروس كورونا أثناء عملية التسديد.