شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم السبت 3 يوليو 2021 العديد من الأخبار الرياضية المهمة وأبرزها، الزمالك يحصل على إجازة 10 أيام بعد مواجهة غزل المحلة، المنتخب الأولمبى يدخل معسكره الأخير 8 يوليو قبل السفر إلى طوكيو.

الزمالك يفتح باب رد العضويات القديمة لفترة محددة

قررت اللجنة المكلفة بإدارة نادى الزمالك، برئاسة حسين لبيب، بمناسبة فتح باب الاشتركات الجديدة، رد العضويات القديمة التى سقطت عضويتها بالنادى بسبب عدم سداد الاشتراك طوال أربع سنوات ماضية.

المنتخب الأولمبى يدخل معسكره الأخير 8 يوليو قبل السفر إلى طوكيو

قرر شوقى غريب، المدير الفنى لمنتخب مصر الأولمبى، انطلاق معسكر الفراعنة الأخير استعدادا للأولمبياد يوم 8 يوليو الجارى، حيث يبدأ اللاعبون فى الانضمام للمعسكر بداية من الخميس المقبل.

الأهلي يؤجل جلسة حسم الملفات المهمة مع موسيماني بسبب نهائي أفريقيا

قررت لجنة التخطيط للكرة بالنادي الأهلي تأجيل موعد جلسة حسم الملفات المهمة مع بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق لحين انتهاء الفريق من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

الزمالك يحصل على إجازة 10 أيام بعد مواجهة غزل المحلة

استقر الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، على منح اللاعبين راحة سلبية طويلة عقب الانتهاء من مواجهة غزل المحلة فى المباراة المقرر لها الاثنين المقبل باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

الإسماعيلى يستعيد جهود مارسيلو أمام زعيم الثغر فى الدوري

تأكدت جاهزية حسين السيد مارسيلو، الظهير الأيسر للإسماعيلى، لمواجهة الاتحاد السكندرى المقرر لها السابعة مساء الاثنين المقبل باستاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدورى الممتاز.

منتخب اليد يتوجه إلى ألمانيا 9 يوليو استعدادا لأولمبياد طوكيو

يتوجه منتخب اليد، إلى ألمانيا مباشرة من فرنسا يوم 9 يوليو الجارى عقب إنتهاء المعسكر المقام حاليا فى الأخير ويتخلله لقاء ودى مع المنتخب الفرنسى يوم 5 يوليو الجارى، وذلك للمشاركة فى دورة ودية ثلاثية بألمانيا استعدادا لأولمبياد طوكيو.

نتيجة الأشعة تحسم مصير محمود وحيد من مواجهة سموحة بالدوري

تحسم نتيجة الاشعة التى يخضع لها محمود وحيد الظهير الايسر للنادى الاهلى موقفه من مباراة سموحة المقرر لها التاسعة مساء غداً الاحد على ستاد الاسكندرية ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، وتعرض «وحيد» لكدمة في القدم خلال مشاركته في تقسيمة الكرة أمس الجمعة، ولم يستطع إكمال المران بعد تدخل الجهاز الطبي، ويخضع اللاعب لفحوصات طبية لتحديد فرص مشاركته لقاء سموحة.