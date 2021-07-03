شكرا لقرائتكم خبر عن القاضية × الأهلي يكشف كواليس العفو عن مروان بعد تنفيذه القرار التربوى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الزميل محمد عراقى، خلال برنامجه "القاضية × الأهلى" على تليفزيون الخليج 365، أن إدارة الأهلى والجهاز الفنى بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى قرروا العفو عن مروان محسن مهاجم الفريق بداية من مواجهة بيراميدز الماضية بعد أزمته الأخيرة والتى تسببت فى استبعاده من مواجهتى صن داونز والترجى التونسى فى بطولة دورى أبطال أفريقيا.

وكشف الزميل محمد عراقى أن بداية الواقعة عندما أبلغ مروان محسن سيد عبد الحفيظ بأنه مصاب ولن يستطيع التدريب، ليقرر الأخير التحقيق فى الأمر، وتحدث مع أحمد أبو عبلة طبيب الفريق، والذى أكد لمدير الكرة أن مروان لم يعرض عليه الأمر من الأساس، ليرفع عبد الحفيظ الأمر لرئيس النادى والذى اتخذ قراراً بالتنسيق مع موسيمانى بايقافه مؤقتاً قبل أن يتم رفع الإيقاف عنه قبل مواجهة بيراميدز فى الدورى العام.

القاضية × الأهلى برنامج خاص بأخبار النادى الأهلى، يكشف كواليس القلعة الحمراء ويناقش أهم القضايا، ويذاع عبر تليفزيون الخليج 365 يومى السبت والأربعاء من كل أسبوع.