شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يستفسر من طبيب الأهلي عن تطورات إصابة وليد سليمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استفسر بيتسو موسميانى، المدير الفنى للأهلى، من طبيب الأهلى الدكتور أحمد أبوعبلة خلال الساعات الماضية عن موقف اللاعبين المُصابين وآخرهم وليد سليمان الذى تعرض لإصابة مؤخراً ستُبعده عدة أسابيع عن الملاعب.

وأثبتت الأشعة التى أجراها وليد سليمان مؤخراً إصابته بتمزق فى العضلة الخلفية وحاجته شهراً على الأقل قبل العودة للتدريبات الجماعية.

وعقد موسيمانى جلسة مع طبيب الأهلى خلال الساعات الماضية تحدث معه خلالها عن موقف المثصابين ووليد سليان الذى بدأ مؤخراً فى تفيذ البرنامج العلاجى الذى يؤديه حالياً للعودة للتدريبات، وإن كانت الدلائل تُشير إلى أن سليمان سيغيب عن نهائى أفريقيا يوم 17 يوليو الجارى بين الأهلى وكايزر تشيفز الجنوب أفريقى بالمغرب.

على صعيد متصل، رفض حازم الحديدى وكيل أعمال وليد سليمان فكرة أعتزال الحاوى حال تتويج المارد الأحمر بطلا لأفريقيا بالنسخة الجارية، وقال حازم الحديدى فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، "ما علاقة تتويج الأهلى بالبطولة الأفريقية وبين اعتزال وليد سليمان، الحاوى ليس مجرد لاعباً فهو كابتن تاريخى للنادى الأهلى، وعلاقته بالقلعة الحمراء علاقة أبدية، وليد سليمان سيظل لاعباً فى الأهلى حتى لو بيلعب برجل واحدة".

وأضاف حازم الحديدى، "وليد سليمان حتى فى ظل غيابه عن المشاركة فى المباريات يقوم بدور مهم فى تحفيز اللاعبين وممارسة مهامه كأحد كباتن الاهلى الذى يحتاجهم بشدة فى هذه الآونة لاسيما فى الأمتار الأخيرة من عمر البطولات سواء دورى الأبطال أو الدورى وكأس مصر".

وتابع، "إذا كان الأهلى يريد أن يعتزل وليد سليمان هذا الموسم فلماذا قام مسئولوه بتمديد عقد الحاوى لمدة موسمين؟".

ويعد وليد سليمان من أبرز نجوم الأهلى فى العقد الأخير، حيث ساهم بقوة فى تتويج المارد الأحمر بالعديد من الألقاب، القارية والمحلية، ولا تنسى جماهير الأحمر تمسك اللاعب بانتقاله للنادى ورفضه ضغوط إدارة ناديه السابق بتروجت من أجل الانتقال للزمالك.

ويعد وليد سليمان واحدًا من اللاعبين الأساسيين الذى يعتمد عليهم أى مدرب تولى القيادة الفنية للنادى الأهلى، خصوصًا أنه من اللاعبين الذين يصنعون الفارق، ويمتلكون مهارات كبيرة بجانب الروح العالية.

حقق وليد سليمان مع الأهلى خلال مسيرته 11 بطولة منها 5 ألقاب دورى، و2 كأس مصر، و3 كأس السوبر المحلى، بالإضافة إلى ثلاث بطولات لدورى الابطال الافريقى ولقب للكونفدرالية بجانب لقب للسوبر الافريقى بجانب برونزية كأس العالم للأندية ورغم أن الإصابة تخطف الحاوى أوقاتا كثيرة إلا أن يعود متألقاً ولا يعرف للشيب طريقاً فلم يهزمه الزمن ووسرعان مايعود ليغرد أحلى الألحان فى مباريات المارد الأحمر.