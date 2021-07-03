شكرا لقرائتكم خبر عن فريدة عثمان تغيب عن طابور عرض مصر بأولمبياد طوكيو.. وتعلن جدول المنافسات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت فريدة عثمان، لاعبة منتخب مصر للسباحة، جدول منافساتها بدورة الألعاب الأولمبية التى تقام بطوكيو يوليو الجارى. ونشرت اللاعبة عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك جدول المباريات التى ستخوضها قى الأولمبياد، والمقرر أن تكون فى المواعيد التالية.. 24 يوليو لسباق 100 م فراشة، و30 يوليو لسباق 50 م حرة. توكلت على الله وإن شاء الله البطولة تعدى على خير ???????? جدول سباقاتى فى أوليمبياد طوكيو : - ٢٤ يوليو ⏱️ الساعة ١٢ ظهرا بتوقيت مصر : ١٠٠م فراشة. - ٣٠ يوليو ⏱️ الساعة ١٢ ظهرا بتوقيت مصر : ٥٠م حره. للأسف مش هقدر أمشى فى طابور العرض علشان عندى سبق تانى يوم عالطول. #إدعولنا ???? تقدروا تتابعوا السباقات على قنوات bein sports شكرا على دعمكم المستمر #TeamOsman #TeamEGY ????????????????????

