شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يعلن عن مزايدة على العضويات ذات الأرقام المميزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت اللجنة المكلفة بإدارة نادى الزمالك، برئاسة حسين لبيب، إقامة مزايدة كبيرة لمحبى وعشاق النادى، وهواة الأرقام المميزة على العضويات التى تحمل أرقاماً مميزة وسقطت عضوية أصحابها بالنادى، وأصبحت تلك العضويات المميزة ملكا للنادى.

وأكد حسام المندوه، عضو مجلس الإدارة والمشرف على ملف العضوية بالنادي، فى تصريحاته لموقع الزمالك الرسمى، أن العضويات المميزة تجد إقبالا كبيرا عليها فى العالم بأسره من هواة الأرقام المميزة، لذا تقرر فتح باب المزايدة عليها لحصول الزمالك على أعلى استفادة منها.

وضرب المندوه مثالاً لتلك العضويات.. العضوية رقم 27 والعضوية التى تحمل رقم 33 والعضوية رقم 1111 وكلها عضويات قديمة يحرص محبو النادي على حملها واقتنائها لتكون بأسمائهم.

كما قررت اللجنة المكلفة بمناسبة فتح باب الاشتركات الجديدة، رد العضويات القديمة التي سقطت عضويتها بالنادي بسبب عدم سداد الاشتراك طوال أربع سنوات ماضية، وأكد حسام المندوه أن هناك فرصة محددة أمام أصحاب تلك العضويات لاستردادها من جديد وفقا لشروط حددها النادي ولفترة معينة.

وأشار إلى أن هناك إقبالا كبيرا على تجديد العضويات، وأيضا على رد العضويات التي لم يسدد أصحابها الاشتراك لأربع سنوات ماضية، ويوفر النادي كل الاشتراطات الاحترازية من أجل الحفاظ علي الأعضاء من تفشي فيروس كورونا أثناء عملية التسديد.