شكرا لقرائتكم خبر عن انفراد القاضية × الأهلي: ننشر عقد سيسيه وحقيقة اهتمام الأحمر بضمه "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الزميل محمد عراقي، فى برنامج القاضية فى الأهلي على تليفزيون الخليج 365، تفاصيل عقد اللاعب الإيفوارى رزاق سيسيه صانع ألعاب الزمالك والمعار إلى الاتحاد السكندرى، بعد أنباء عرضه على مسئولي الفريق الأحمر للتعاقد معه، وعرض الزميل خلال البرنامج صوراً ضوئية من عقد اللاعب والتى أظهرت أنه يتقاضى 13 مليوناً و500 ألف جنيه خلال 5 مواسم من موسم 2018 إلى 2022.

وقال محمد عراقى، "ينتهى عقد رزاق سيسيه مع الزمالك موسم 2022، ويحصل النجم الإيفواري فى الموسم الأول على مليون و800 ألف جنيه، وفى الموسم الثاني على 2 مليون و250 ألف جنيه، وفى الموسم الثالث 2 مليون و700 ألف جنيه، وفى الموسم الرابع على 3 ملايين و150 ألف جنيه، وفى الموسم الخامس 3 ملايين و700 ألف جنيه.

القاضية × الأهلى برنامج خاص بأخبار النادى الأهلى، يكشف كواليس القلعة الحمراء ويناقش أهم القضايا، ويذاع عبر تليفزيون الخليج 365 يومى السبت والأربعاء من كل أسبوع.



