شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الجليل: "لو وصل عرض رسمى من الزمالك لضم باسم مرسى مش هقف فى طريقه" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد عبد الجليل، المدير الفنى لنادى مصر المقاصة، أنه لا يمانع رحيل باسم مرسى للعب فى نادٍ آخر يليق بإمكانياته خلال المرحلة المقبلة .

وقال عبد الجليل فى تصريح لبرنامج 60 دقيقة الذى يذاع عبر شاشة قناة أون تايم سبورتس 2 ويقدمه الإعلامى محمود بدراوى، إنه حال وصول عرض رسمى من الزمالك لاستعادة باسم مرسى لن يقف فى طريقه، مشيراً إلى أنه من حق اللاعب اللعب فى نادٍ كبير والانضمام لمنتخب مصر .

جدير بالذكر أن باسم مرسى، مهاجم الزمالك السابق ومصر المقاصة الحالى، أصبح فى ترتيب متأخر من بين المرشحين للانضمام إلى الزمالك فى الموسم الجديد، حيث يأتى الثنائى الكونغولى بن مالانجو مهاجم الرجاء المغربى، وحسام حسن مهاجم سموحة المعار لأهلى طرابلس الليبى، وخلفهما عمرو جمال مهاجم طلائع الجيش، ويوسف نياكاتى مهاجم الوحدة السعودى، وكريم عريبى مهاجم نيم أولمبيك الفرنسى، وشادى حسين مهاجم سيراميكا كيلوباترا، لذا يأتى ترتيب باسم مرسى متأخرًا فى المرشحين للانضمام إلى قلعة ميت عقبة.