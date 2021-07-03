شكرا لقرائتكم خبر عن فينجادا يعقد مؤتمراً صحفيًا باتحاد الكرة غداً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد البرتغالى نيلو فينجادا، المدير الفني للاتحاد المصرى لكرة القدم، مؤتمرًا صحفيًا فى الثانية عشرة ظهر غد الأحد بقاعة المؤتمرات بالمقر الرئيسي للاتحاد. ويشرح المدرب البرتغالى خلال المؤتمر الصحفى برنامج عمله كمدير فنى للاتحاد، وخطته التى سيبدأ تنفيذها على مستوى القطاعات والمسابقات والمنتخبات بهدف الارتقاء بها بما يساهم في تطوير الكرة المصرية.

فى سياق آخر، كشف مسؤولو اتحاد الكرة عن المباريات التى يخوضها النادى الأهلي بدون لاعبى المنتخب الأولمبى بسبب مشاركة الفراعنة فى أولمبياد طوكيو التى تنطلق خلال الشهر الجارى.

وجاءت المباريات كالتالي: الأهلي والبنك الأهلي يوم 22 يوليو، الأهلي والإنتاج الحربي يوم 25 يوليو، والأهلي وأسوان يوم 29 يوليو.

وإذا تأهل المنتخب الأولمبي لربع النهائي الذى يقام يوم 31 يوليو الجارى، ثم إلى نصف النهائي يوم 3 أغسطس يخوض الأهلي لقاء وادى دجلة يوم 2 أغسطس بدون لاعبى المنتخب الأولمبى.

أما إذا تأهل المنتخب للنهائي أو لم يتأهل سيخوض وقتها مواجهة تحديد صاحب المركز الثالث والرابع يوم 6 أغسطس، وبالتالي يخوض المارد الأحمر لقاء سيراميكا يوم 5 أغسطس بدون لاعبى المنتخب الأولمبى، أما إذا تأهل المنتخب الأولمبى للنهائي يوم 8 أغسطس فيلتقي الأهلي مع الإسماعيلي يوم 9 أغسطس بدون لاعبى المنتخب لصعوبة عودتهم ولحاقهم بالمباراة.

وقرر شوقى غريب، المدير الفنى لمنتخب مصر الأولمبى، انطلاق معسكر الفراعنة الأخير استعدادا للأولمبياد يوم 8 يوليو الجارى، ويبدأ اللاعبون الانضمام للمعسكر بداية من الخميس المقبل.