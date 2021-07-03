ماذا ينتظر الأهلي محلياً قبل نهائي أفريقيا أمام كايزر تشيفز؟

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القاهرة - سامية سيد - يترقب جماهير الأهلى مباريات الفريق فى بطولة الدورى وقبل سفر الفريق إلى المغرب لخوض مواجهة كايزر تشيفز الجنوب أفريقى فى نهائى دورى أبطال أفريقيا، خاصة أن الفريق تعادل أمام بيراميدز فى الدورى أمس الأول بنتيجة 2/2.

فى التقرير التالى، نرصد ارتباطات الأهلى محلياً لحين سفر الفريق للمغرب لخوض النهائى الأفريقي.

س: ماذا ينتظر الأهلى محلياً قبل نهائى أفريقياً؟

ج: الأهلى يخوض غداً، الأحد، مباراة سموحة، ثم يلتقى مع المقاولون العرب الخميس المقبل، ويختتم مبارياته الأحد بعد المقبل بمواجهة المقاصة قبل السفر إلى المغرب لخوض مباراة كايزر تشيفز.

س: متى يسافر الأهلى إلى المغرب لخوض نهائى أفريقيا؟

ج: لم يُحدد الأهلى موعد السفر إلى المغرب لخوض مباراة كايز تشيفز.

س: ماذا قال موسيمانى للاعبى الأهلى بعد التعادل ع بيراميدز؟

ج: بيتسو موسيمانى حذر لاعبيه من خطورة الاستمرار فى نزيف النقاط فى المباريات المقبلة بالدورى بداية من مواجهة سموحة، لاسيما بعد خسارة أربع نقاط بالتعادل مع الزمالك 1/1 فى مايو الماضى، ثم التعادل مع بيراميدز 2-2 مساء الخميس.

س: ما هو ترتيب الأهلى فى جدول الدوري؟

ج: يدخل الأهلى لقاء سموحة غدا، الأحد، بهدف الفوز لتعويض فارق النقاط مع الزمالك فى صراع التتويج باللقب، بعد تأجيل أكثر من مباراة له، حيث يحتل المارد الأحمر المركز الثالث برصيد 42 نقطة بعدما لعب 20 مباراة فاز فى 12 لقاء وتعادل فى 6 مواجهات وخسر مباراتين وسجل لاعبوه 37 هدفاً وتلقت شباكه 16 ومازالت لديه سبع مباريات مؤجلة.

ويرغب الأهلى فى الاستعداد الجيد لمواجهة سموحة من أجل تحقيق الفوز ومواصلة الزحف خلف الزمالك من أجل استعادة قمة الدوري، وكذلك الثأر لهزيمة الدور الأول من الفريق السكندري، والذى لقنه هزيمة مفاجئة فى الوقت القاتل من عمر المباراة ليخطف ثلاث نقاط غالية من الفريق الأحمر.