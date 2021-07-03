شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام عبد الرحمن مجدى مع المنتخب الأولمبى قبل الظهور فى طوكيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز الفنى للمنتخب الأولمبي قائمة لاعبيه التى تستعد للمشاركة بمنافسات دورة الألعاب الأولمبية فى طوكيو، وشهدت القائمة وجود جناح الإسماعيلى عبد الرحمن مجدى باعتباره أحد عناصر القوام الأساسى منذ البطولة الأفريقية الأخيرة.

ورصد الموقع الرسمى للإسماعيلى أرقام اللاعب مع المنتخب والتى جاءت كالتالي..

تواجد مع المنتخب من قبل 4 مرات، حيث لعب 8 مباريات بواقع 543 دقيقة وسجل هدفين وصنع مثلهما.

وعلى صعيد مشاركاته مع الفريق فقد لعب 89 مباراة بواقع 6479 دقيقة، سجل 14 هدفًا وصنع 7 أهداف.

الدورى العام .. 66 مباراة بواقع 4658 دقيقة، سجل 10 أهداف وصنع 5 أهداف.

كأس مصر .. 4 مباريات بواقع 301 دقيقة، سجل هدفًا

دورى أبطال أفريقيا .. 10 مباريات بواقع 813 دقيقة، سجل هدفين وصنع هدفًا.

البطولة العربية .. 9 مباريات بواقع 707 دقيقة، سجل هدفًا وصنع مثله.