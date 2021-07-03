"إعارة بنية البيع".. مصدر بالأهلي لمصراوي: بادجي يقترب من نادي فرنسي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365

أكد مصدر بالنادي الأهلي، أن السنغالي أليو بادي لاعب الفريق، اقترب من الإنضمام لفريق إميان الفرنسي، على سبيل الإعارة بنية البيع.

وقال المصدر في تصريحات خاصة ليلاكورة: "هناك إتفاق مبدئي قد تم بين الأهلي ونادي إميان الفرنسي علي انتقال بادجي بنظام الإعارة لمدة موسم".

وأضاف: "بادجي سوف ينتقل للنادي الذي ينافس في دوري الدرجة الثانية الفرنسي لمدة عام علي سبيل الإعارة بنية البيع النهائي".

وأوضح المصدر -الذي رفض ذكر اسمه- أن خلال الساعات القليلة المقبلة سوف يتم توقيع العقود بشكل رسمي والإعلان عن إعارة اللاعب ليبدأ موسمه مع فريقه الجديد.

جدير بالذكر أن الأهلي كان أعار بادجي الموسم الماضي لأنقره جوتشو التركي لمدة موسم واحد.