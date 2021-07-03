كارتيرون ينفي لمصراوي تواصل الترجي معه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

نفى باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك حدوث أي تواصل من جانب نادي الترجي الرياضي التونس معه لتولي تدريب الفريق خلفًا لمعين الشعباني بعد خروجه من دور أبطال إفريقيا.

ورد كارتيرون في تصريحاته لـ"الخليج 365" ردًا على التقارير التونسية التي تشير لتواصل إدارة الترجي معه: "هذا الشيء لم يحدث على الإطلاق".

وذكرت تقارير صحفية تونسية أن الترجي تواصل بشكل رسمي مع باتريس كارتيرون من أجل قيادة الفريق في الموسم المقبل بعد انتهاء الموسم المحلي في تونس.

وأوضح كارتيرون أنه لا يفكر إلا في التنافس على بطولتي الدوري وكأس مصر مع الزمالك من أجل البناء على الفترة المستقبلية له مع الفريق.

وعاد كارتيرون لتدريب الزمالك خلال مارس الماضي، وقاد الفريق أمام الترجي في دور المجموعات بدوري الأبطال ثم استكمل باقي مباريات الموسم.