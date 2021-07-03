علي زين: كنت أحلم بالإنضمام لبرشلونة (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أكد علي زين لاعب نادي برشلونة الإسباني لكرة اليد، أنه كان يحلم بالإنضمام للفريق الكتالوني، مشيراً إلى أنه يريد الفوز بدوري أبطال أوروبا مع البارسا.

وكان برشلونة الإسباني، أعلن تدعيم صفوف فريق كرة اليد، بالتعاقد مع المصري علي زين قادماً من الشارقة الإماراتي.

وقال علي زين في تصريحات نشرها الفريق الكتالوني عبر مقطع فيديو على حسابه عبر موقع "تويتر": "كان لدي حلم بالقدوم إلى هنا والانضمام لفريق برشلونة".

واختتم: "آمل أن أحقق شيء جيد للفريق والفوز معهم بدوري الأبطال مرة أخرى.. فيسكا بارسا".