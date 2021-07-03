"اللي يفوت يبقى خاين زي الجاسوس" .. رئيس سموحة يوجه رسالة قبل مواجهة الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

وجه محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة رسالة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك" قبل مواجهة الأهلي غداً الأحد في الأسبوع الـ 28 من بطولة الدوري المتتاز.

وقال عامر "من الغريب جداً إن في ناس كتير بتكلمني كل خمس دقايق وتقول ياريت يا باشمهندس ماتفوتوش المباراة للأهلي".

وأكمل " أولاً عيب لأننا عمرنا ما فوتنا مباراة لأننا سموحة في دمنا وروحنا واللي يفوت يبقي خاين زي الجاسوس بالضبط ".

وأنهى " علينا ألا ننسى أننا نلاعب الأهلي بطل أفريقيا ومع ذلك ربنا يقوينا وينصرنا علي بطل أفريقيا ".

وألحق سموحة الخسارة الأولى المحلية للأهلي ومدربة موسيماني هذا الموسم في الدور الأول بعدما هزمه 2-1 في الوقت القاتل في المباراة التي أقيمت على ستاد الأهلي WE السلام.