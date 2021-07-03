تاليسكا: لم انتقل إلى النصر بسبب المال.. الدوري السعودي أقوى من الصيني

تحدث لاعب فريق النصر السعودي البرازيلي أندرسون تاليسكا، عن انتقاله إلى العالمي خلال الميركاتو الصيفي 2021، لمدة ثلاثة مواسم بداية، قادمًا من فريق جوانججو الصيني.

وقال تاليسكا في حواره لصحيفة “UOL Esporte” البرازيلية: “أشعر كثيرًا بالتوقف عن العمل، لأنني كنت أتدرب، وكان من الجيد الاستمتاع بالعائلة خلال هذه الفترة، أشعر أنني سأصل إلى الدوري السعودي بحالة جيدة “.

وأضاف: “الدوري السعودي أقوى بكثير من الدوري الصيني، في الصين هناك ثلاثة أجانب أما في ‎السعودية هناك سبعة، أغلب أجانب الدوري السعودي دوليين ويلعبون مع منتخباتهم، على سبيل المثال زملائي باولينهو وريناتو أجوستو لعبا في الصين وتم استدعاؤهما للمتخب”.

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وبسؤاله عن الانضمام للمنتخب البرازيلي؟ رد قائلًا: “إذا أرادوا يمكنهم استدعائي في حال قدمت مستويات جيدة في أي دوري، في أوروبا لا يلعبون ثلث ما يلعبه اللاعب الموجود في السعودية، لذلك إذا وقع لاعب مع نادي سعودي، فهذا لأنه يتمتع بالجدارة، وليس لأنه لطيف”.

وأكمل حديثه: “لقد ذهب إلى الدوري السعودي من أجل المال فقط، هكذا يقولون، ولكن ليس فقط من أجل المال، إذا تلقى لاعب من أوروبا عرضًا كما نفعل للعب في الصين أو أوروبا، فسوف يوافق بالطبع، البعض يرفض، لكن البعض الآخر لا”.

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واستطرد: “يقولون دائمًا اللاعب الذي يذهب إلى الدوريات العربية يفقد هيبته، الهيبة في الميدان وليس خارجه، أنت تحقق الألقاب و تسجل الأهداف هذه هي الهيبة”.

وبسؤاله في أوروبا يلقبونك بـيايا تاليسكا ولكن فقدت هذا اللقب في آسيا؟ رد قائلًا: “لقد كانت مزحة بسبب حجم وأسلوب اللعب متشابهًا بعض الشيء مع يايا توريه أسطورة في كرة قدم، لا أخجل من ذلك أنا سعيد، لأن المقارنة مع هؤلاء اللاعبين مهم للغاية و هذا يعني الكثير “.