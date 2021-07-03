أول تعليق من مدافع ايطاليا بعد إصابته المروعة أمام بلجيكا في يورو 2020

تحدث مدافع وظهير منتخب ايطاليا ليوناردو سبينازولا، أنه سيعود قريباً، وذلك قبل ترك البعثة الإيطالية لعمل مزيد من الفحوصات بعد إصابته أمام بلجيكا في مباراة الأمس.

يُخشى أن يكون اللاعب البالغ من العمر 28 عاماً قد تعرض لإصابة في وتر أكيليس، أثناء مواجهة منتخب بلاده أمام بلجيكا، مساء أمس الجمعة، على ملعب أليانز أرينا بمدينة ميونخ الألمانية، والتي انتهت بانتصار الأتزوري بهدفين مقابل هدف، وتأهله لنصف النهائي، لكنه سيفتقد لخدمات لاعبه المتألق في هذه البطولة وقد تطول فترة غيابه عن الملاعب حسبما أفادت التقارير.

وبحسب التقارير الصحفية العديدة، فإن سبيناتزولا سيبتعد عن الملاعب لعدة أشهر، وسيغادر مركز التدريب متوجهاً إلى روما مع الطبيب الإيطالي أندريا فيريتي.

وفي هذا الأمر نشر مدافع روما رسالة على حسابة الشخصي بمواقع التواصل الإجتماعي إنستجرام جاء فيها أنه سيعود قريباً وأن حلم إيطاليا مستمر قائلًا : “نعلم جميعاً كيف سارت الأمور، ولكن حلمنا الأزرق مستمر مع هذه المجموعة الرائعة، لا شئ مستحيل، سوف أعود قريباً، أنا متأكد”.

قام زملاء سبيناتزولا في المنتخب الأزرق بالغناء له وهم في طريقهم إلى فلورنسا، وسوف تلتقي إيطاليا مع إسبانيا في نصف النهائي يوم الثلاثاء القادم.

وقدم سبينازولا أداءً مميزاً منذ انطلاق البطولة، حيث حصد جائزة رجل المباراة ضد تركيا في اللقاء الافتتاحي، بفضل أدائه الدفاعي الجيد ومساهماته الهجومية، بعدما تسبب في الهدف الثاني بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء تصدى لها الحارس بصعوبة وتابعها إيموبيلي في الشباك.

ولعب سبينازولا 4 مباريات فقط في اليورو، استعاد خلالها الكرة 27 مرة، وقطع مسافة 43 كم، ولم يتحصل على أي بطاقة.