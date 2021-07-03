مشاهدة مباراة الدنمارك والتشيك في بث مباشر ببطولة يورو 2020

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمشاهدة مباراة الدنمارك والتشيك في ربع نهائي بطولة يورو 2020، ضمن أهم مباريات اليوم السبت 3-7-2021.

تُقام مباراة الدنمارك والتشيك على ملعب باكو الأولمبي بمدينة باكو في أذربيجان، بحضور الجماهير، وتنطلق صافرة البداية من الحكم الهولندي “بيورن كويبرس”، في تمام الساعة 16:00 بتوقيت جرينتش، 18:00 بتوقيت مصر، 19:00 بتوقيت السعودية، 20:00 بتوقيت عمان.

وينقل بث مباشر مباراة الدنمارك والتشيك في ربع نهائي يورو 2020، على قناة بي إن سبورتس ماكس 1 و2، بصوت المعلق الرياضي العماني “أحمد البلوشي”، كما ينقل بشكل مجاني على TRT 1 HD التركية.

وصعد منتخب الدنمارك الى دور ربع النهائي ببطولة يورو 2020 بعدما أطاح بنظيره الويلزي في دور الـ16، بنتيجة (4-0)، في المباراة التي جمعتهما يوم السبت الماضي على ملعب يوهان كرويف أرينا بمدينة أمستردام في هولندا.

في المقابل، تأهل منتخب التشيك بعد فوزه على هولندا، بهدفين مقابل لا شيء، في اللقاء الذي أقيم على ملعب بوشكاش أرينا بمدينة بودابست في المجر يوم الأحد الماضي.

ويغيب بشكل مؤكد عن منتخب الدنمارك في مباراة اليوم أمام التشيك كل من، كريستيان إريكسن، والمهاجم يوسف بولسن، ولاعب الوسط الجوكر دانييل واس.

بينما يدخل منتخب التشيك المباراة دون أي غيابات تذكر، حيث استعاد لاعب الوسط فلاديمير داريدا الذي غاب عن المباراة الماضية بسبب الإصابة، كما عاد المدافع يان بوريل من الإيقاف بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

تاريخ مواجهات الدنمارك والتشيك

تعد مباراة اليوم بين الدنمارك والتشيك هي الثالثة التي تجمع المنتخبين في بطولة اليورو، حيث تقابلا للمرة الأولى في دور المجموعات بنسخة عام 2000، وفاز الجيش الأحمر بهدفين نظيفين أحرزهما “فلاديمير سميتشر”.

وفي يورو 2004 تقابل المنتخبان من جديد ولكن في دور ربع النهائي وفازت التشيك أيضًا بثلاثية نظيفة، تناوب على تسجيلها العملاق “يان كولر” بهدف واحد، وثنائية من المهاجم الفتاك “ميلان باروش”.

وتواجه الدنمارك والتشيك 4 مرات في تصفيات كأس العالم، انتصر الديناميت في مناسبتين، وسيطر التعادل على مباراتين، كما لعب المنتخبان 4 مباريات ودية انتهت جميعها بالتعادل.