مشاهدة مباراة مصر والسعودية في بث مباشر اليوم ببطولة كأس العرب للشباب

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر اليوم لمشاهدة مباراة مصر والسعودية في نصف نهائي بطولة كأس العرب للشباب (تحت 20 سنة)، ضمن مباريات اليوم السبت 3-7-2021.

تُقام مباراة مصر والسعودية على ملعب القاهرة الدولي، بدون حضور الجماهير، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 15:00 بتوقيت جرينتش، 17:00 بتوقيت مصر، 18:00 بتوقيت السعودية، 19:00 بتوقيت عمان.

وينقل بث مباشر مباراة مصر والسعودية في نصف نهائي كأس العرب تحت 20 سنة، على قناة أون تايم سبورتس 1، بصوت المعلق الرياضي المصري “محمد الكواليني”.

صعد المنتخب المصري إلى الأدوار الإقصائية على رأس المجموعة الأولى التي كانت تضم الجزائر، موريتانيا، والنيجر، بالعلامة الكاملة (9 نقاط)، وتأهل إلى نصف النهائي بعدما أطاح بمنتخب طاجيكستان بثلاثية نظيفة في دور ربع النهائي.

في المقابل، حجز منتخب السعودية مقعده في دور ربع النهائي من المركز الثاني بالمجموعة الرابعة التي كانت تضم تونس، اليمن، وأوزبكستان، بعدما جمع 6 نقاط، وصعد إلى نصف النهائي على حساب حامل اللقب “منتخب السنغال” بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي (1-1).