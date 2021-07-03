صفقات الزمالك | قرار كارتيرون يُعطل التعاقد مع عبدالله بكري

دخل مسئولو نادي الزمالك في مفاوضات جادة مع مدافع فريق بيراميدز عبد الله بكري، خلال الأيام الماضية، تمهيدًا للتعاقد معه خلال الميركاتو الصيفي 2021.

وأصبح عبد الله بكري في المنطقة الحرة منذ يناير الماضي، ويحق له التوقيع لأي نادٍ دون الرجوع إلى ناديه، في ظل انتهاء عقده مع بيراميدز بنهاية الموسم الجاري ولم يجدد عقده حتى الآن، بسبب رغبته في الرحيل إذ لم يلعب سوى 4 مباريات هذا الموسم.

ويسعى الزمالك للتعاقد مع مدافع خلال الميركاتو الصيفي، بناء على رغبة المدير الفني باتريس كارتيرون، خاصة وأنه يمتلك الرباعي، محمود حمدي الونش ومحمود علاء ومحمد عبدالغني ومحمد عبد السلام، لكنه لا يقتنع بإمكانيات الأخير مما أبعده عن المشاركة أساسيًا مع الأبيض.

وعقد مسئولو الزمالك جلسة مع اللاعب أكد فيها رغبته باللعب للقلعة البيضاء، واتفق فيها الطرفان على كافة الأمور المادية وتفاصيل العقد وتتبقى فقط الرتوش الأخيرة لإتمام الصفقة.

وتنتظر لجنة الزمالك برئاسة حسين لبيب، الضوء الأخضر من كارتيرون لإتمام الصفقة رسميًا، خاصة وأنه أجل ملف التعاقدات بالكامل لبعد مباراة غزل المحلة بالدوري واستغلال فترة الراحة التي تصل لشهر لحسم اختياراته.