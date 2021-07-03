بعد دموعه أمام بلجيكا..مسيرة نجم إيطاليا سبيناتزولا أصبحت مُهددة

انتهت مشاركة الظهير الأيسر ليوناردو سبيناتزولا بشكل رسمي مع منتخب إيطاليا في يورو 2020، بعد الإصابة القاضية التي تعرض لها خلال مشاركته ضد بلجيكا في ربع نهائي البطولة القارية يوم أمس الجمعة.

وذكرت قناة سكاي سبورتس أن الظهير الإيطالي ليوناردو سبيناتزولا تعرض لتمزق كامل في وتر العرقوب -اخيليس- خلال فوز الآتزوري في ربع نهائي كأس أوروبا بنتيجة 2-1 ضد بلجيكا.

وأفادت المصدر الموثوق أن نجم نادي روما تعرض لتمزق قوي في وتر الكاحل، وسيغيب عن الملاعب لعدة أشهر، في خسارة كبيرة لحسابات المُدرب روبيرتو مانشيني.

اصابة سبيناتزولا

وقعت إصابة سبيناتزولا في الدقيقة 79، حيث انزلق اللاعب الإيطالي أثناء مطاردة للكرة في منطقة خط الوسط، وأشار على الفور إلى الجهاز الفني من أجل تبديله، ثم ظل على أرض الملعب لتلقي الاسعافات الأولية حتى خرج على محفة متأثرًا بدموعه.

انخرط مدافع الجيالوروسي في نوبة بكاء عندما تم نقله خارج الملعب، وبعد الخضوع للفحوصات السريعة تبين أنه يعانى من تمزق كامل في وتر أكيلس، وهي إصابة في منتهى الإزعاج وستحتاج للعلاج لمدة 6 أشهر على أقل تقدير.

الخوف الأكبر هو أن الإصابة بقطع في هذا الوتر يصعب للغاية علاجها بشكل نهائي، بل تتحول إلى إصابة مزمنة تزعج أي لاعب كرة قدم في مسيرته الاحترافية.

وبدأ سبينازولا جميع مباريات يورو 2020 مع إيطاليا، واختير رجل المباراة في انتصارين على تركيا والنمسا، وكان أحد المرشحين لحصد جائزة أفضل لاعب في المسابقة ككل إذا ذهبت إيطاليا للمباراة النهائية.

وفي سياق متصل، أبدى مدرب روما الجديد جوزيه مورينيو قلقه على مُدافعه الذي كان يُعول عليه كثيرًا في بداية مسيرته في العاصمة الإيطالية، ولكنه الآن سيبتعد لأغلب فترات موسم 2021-22.