صفقات ليفربول | كلوب مهتم بضم نجم منتخب البرتغال

أكدت تقارير صحفية، أن مدرب ليفربول يورجن كلوب، مهتم بالتعاقد مع لاعب وسط المنتخب البرتغالي ريناتو سانشيز، خلال الميركاتو الصيفي 2021.

ويسعى الريدز لتعويض رحيل الهولندي جورجينيو فينالدوم الذي انضم إلى باريس سان جيرمان الفرنسي في صفقة انتقال حر.

وقالت صحيفة “ليكيب” الفرنسية، أن مدرب ليفربول يورجن كلوب مهتم بضم سانشيز من صفوف ليل الفرنسي، وسيواجه منافسة قوية من نظيره أرسنال.

صاحب الـ 23 عامًا يعد واحد من أبرز المواهب البرتغالية في كرة القدم، وتوج ببطولة الدوري الفرنسي مع ليل الموسم الماضي.

ولعب ريناتو من قبل لصفوف بايرن ميونخ الألماني، كما أعير في 2018 لصفوف نادي سوانزي سيتي الإنجليزي.

وشارك ريناتو مع البرتغال في بطولة يورو 2020، حيث ودع حامل اللقب المسابقة في دور الـ 16 على يد بلجيكا.