صفقات الاهلي | بديل أليو ديانج من بيراميدز

تسعى إدارة التعاقدات بالنادي الاهلي بقيادة أمير توفيق، إلى التعاقد مع لاعب وسط خلال الميركاتو الصيفي 2021، لتدعيم صفوف الفريق، تحسبًا لرحيل اللاعب المالي أليو ديانج.

يأتي ذلك في ظل العروض التي وصلت اللاعب مؤخرًا، أبرزها نادي جالطة سراي التركي الذي دخل في مفاوضات مع الاهلي، للتعاقد مع اللاعب، لكن إدارة القلعة الحمراء طلبت 5 مليون يورو للتفريط في الدولي المالي، حسبما أعلنت قناة سبور التركية.

كما أعلن وكيل اللاعبين الإماراتي محمد عبد الرحمن، عن وجود عروض من الأندية الـ6 الكبار بالدوري الألماني، وأيضًا من الأندية الـ8 الكبار بالدوري الإنجليزي، وتواصل مع إدارة الاهلي، لكنها أجلت الحديث حتى خوض نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وتواصل أمير توفيق مع لاعب وسط فريق بيراميدز نبيل دونجا، مؤخرًا للتفاوض حول انتقال إلى النادي الاهلي، كما استفسر عن موقفه مع الفريق السماوي، ورغبته في الانتقال إلى القلعة الحمراء.

من جهته أبدى اللاعب رغبته بالانتقال إلى النادي الاهلي، وطلب أن تتم المفاوضات مع النادي وسيوقع على استمارة رغبة باللعب للمارد الأحمر، مؤكدًا أن المقابل المادي لا يمثل له مشكلة وحلمه هو اللعب للاهلي.