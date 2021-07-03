الامارات | بطل العالم السباعي لويس هاملتون يوقع عقداً جديداً مع مرسيدس حتى 2023

شكرا لقرائتكم خبر عن بطل العالم السباعي لويس هاملتون يوقع عقداً جديداً مع مرسيدس حتى 2023 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن فريق "مرسيدس"، رسمياً اليوم، تجديد عقد سائقه البريطاني وبطل العالم السباعي في سباقات "الفورمولا1" لويس هاملتون، ضمن صفوف الفريق، حتى نهاية موسم 2023. وجاء بيان "مرسيدس"، ليؤكد، عزم فريق "السهام الفضية"، الاحتفاظ بسائقه البريطاني، والذي أكده مسؤولو "مرسيدس" منذ مطلع الموسم الحالي، أن هاملتون سيستمر ضمن صفوف الفريق.

يذكر، ارتبط اسم هاملتون مع فريقه الحالي "مرسيدس"، منذ العام 2013، وفاز معه بستة ألقاب بطولة عالم على صعيد السائقين، التي أضافها إلى لقبه الأول الذي حققه مع "ماكلارين" في موسم 2008، معادلاً بذلك الرقم القياسي مع الأسطورة الألماني مايكل شوماخر، إلا أن هاملتون يتوفق على جميع أساطير هذه البطولة، من حيث عدد الانتصارات في السباقات، البالغ 98 انتصاراً، بجانب 100 قطب انطلاق أول في السباقات التي صنعت منه السائق الأنجح بتاريخ "الفورمولا1" منذ انطلاقتها الأولى عام 1950.

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