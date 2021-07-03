«حجازي ولا رمضان».. الكابتن في المنتخب الأولمبي؟.. شوقي غريب يحسم الجدل بصراحة وبدون مراوغة

الشارقة - اميمة ياسر - أعلن شوقي غريب، المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي، عن من سيرتدي شارة قيادة المنتخب الوطني خلال منافسات أولمبياد طوكيو، بين الثنائي رمضان صبحي جناح فريق بيراميدز، وأحمد حجازي مدافع فريق اتحاد جدة، مؤكدأً أن الأمر لا يمثل أي أزمة داخل صفوف الفراعنة وتم تحديده مسبقاً.

وقال شوقي غريب في تصريحات لبرنامج «ملعب أون تايم» مع الإعلامي سيف زاهر، عبر قناة أون تايم سبورتس: «أحمد حجازي هو كابتن المنتخب الحالي، ورمضان صبحي أكد لي أنه بعد السفر لـ طوكيو سوف يجلس مع حجازي في غرفة واحدة، هذه هي روح رمضان صبحي». حسبما نشر موقع "الوطن سبورت".

وأضاف: «الكابتن مش مجرد شارة على الذراع، لكن القيادة ليها ناسها، وهي فن وأنا كنت كابتن منتخب مصر في جيل عظيم حصد البطولات، وهذا ما تتذكره الجماهير، أنا متأكد أن رمضان صبحي سيؤدي ما عليه، وسيرتدي الشارة في بعض المباريات وكذلك قد يحدث نفس الأمر مع محمد الشناوي».

وعن موقف لاعبي الأهلي علق قائلاً: «الأهلي سوف يرسل لاعبيه للمنتخب الأولمبي عقب المباراة النهائية لدوري أبطال أفريقيا ضد كايزر تشيفز، وأشكر الأندية على تعاونهم مع المنتخب».

وتابع: «سنخوض منافسات صعبة في أولمبياد طوكيو، نحن سنلعب في مجموعة صعبة، فعلى سبيل المثال قائمة منتخب إسبانيا تحتوى على 6 لاعبين يتواجدون في المنتخب الأول، ووجود مصطفى محمد ومحمد صلاح كان سيمثل قوة لنا بمستواهما الحالي».