شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب الأولمبي للقاضية × الأهلي: سفر السداسي لليابان ليس بطائرة خاصة "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد علاء عبد العزيز، مدير المنتخب الأوليمبي، أن سفر سداسي الأهلي لليابان بعد مشاركتهم مع فريقهم فى نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا أمام كايزر تشيفز بالمغرب لن يكون بطائرة خاصة، ولكن عبر الطيران العادى، فى ظل توافر رحلات بشكل طبيعي. وقال علاء عبد العزيز فى تصريحات لبرنامج "القاضية × الأهلي" المذاع على تليفزيون الخليج 365 مع الزميل محمد عراقي، "الفترة الماضية شهدت تنسيقا على أعلى مستوى بين المنتخب الأولمبي والنادي الأهلي، وتم الاتفاق فى النهاية على تواجد سداسي الأهلي مع المنتخب الأولمبي فى مهمته الوطنية".

وأعلن شوقي غريب قائمة اللاعبين الـ 22 المقرر مشاركتهم فى نهائيات دورة الألعاب الأولمبية التى ستنطلق الشهر الجارى فى طوكيو، وضمت ثلاثة لاعبين فوق السن الأولمبي وهم: محمد الشناوي وأحمد حجازي ومحمود الونش، وجاءت قائمة اللاعبين كالتالى:حراسة المرمى: محمد الشناوي- محمد صبحي- محمود جاد، الدفاع: أحمد أبو الفتوح- كريم فؤاد- أحمد حجازي- محمود الونش- محمد عبد السلام- أحمد رمضان "بيكهام" - أسامة جلال-كريم العراقي، الوسط: أكرم توفيق- عمار حمدي -إمام عاشور- ناصر ماهر- رمضان صبحي - إبراهيم عادل- عبد الرحمن مجدي- طاهر محمد طاهرن الهجوم: أحمد ياسر ريان- صلاح محسن- ناصر منسي.

ويلعب المنتخب الأولمبي مبارياته ضمن المجموعة الثالثة مع منتخبات أسبانيا والأرجنتين وأستراليا، ومن المقرر أن تنطلق فعاليات الدورة الأولمبية في الفترة من 23 يوليو الجاري وحتى الثامن من أغسطس المقبل.

القاضية × الأهلى هو برنامج خاص بأخبار النادى الأهلى، يكشف كواليس القلعة الحمراء ويناقش أهم القضايا، ويذاع عبر تليفزيون الخليج 365 يومى السبت والأربعاء من كل أسبوع.