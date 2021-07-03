شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات يخوضها الأهلى بدون لاعبى المنتخب الأولمبى.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مسؤولو اتحاد الكرة عن المباريات التى يخوضها النادى الأهلي بدون لاعبى المنتخب الأولمبى بسبب مشاركة الفراعنة فى أولمبياد طوكيو التى تنطلق خلال الشهر الجارى.

وجاءت المباريات كالتالي: الأهلي والبنك الأهلي يوم 22 يوليو، الأهلي والإنتاج الحربي يوم 25 يوليو، والأهلي وأسوان يوم 29 يوليو.

وإذا تأهل المنتخب الأولمبي لربع النهائي الذى يقام يوم 31 يوليو الجارى، ثم إلى نصف النهائي يوم 3 أغسطس يخوض الأهلي لقاء وادى دجلة يوم 2 أغسطس بدون لاعبى المنتخب الأولمبى.

أما إذا تأهل المنتخب للنهائي أو لم يتأهل سيخوض وقتها مواجهة تحديد صاحب المركز الثالث والرابع يوم 6 أغسطس، وبالتالي يخوض المارد الأحمر لقاء سيراميكا يوم 5 أغسطس بدون لاعبى المنتخب الأولمبى، أما إذا تأهل المنتخب الأولمبى للنهائي يوم 8 أغسطس فيلتقي الأهلي مع الإسماعيلي يوم 9 أغسطس بدون لاعبى المنتخب لصعوبة عودتهم ولحاقهم بالمباراة.

وقرر شوقى غريب، المدير الفنى لمنتخب مصر الأولمبى، انطلاق معسكر الفراعنة الأخير استعدادا للأولمبياد يوم 8 يوليو الجارى، ويبدأ اللاعبون الانضمام للمعسكر بداية من الخميس المقبل.

وأعلن شوقي غريب قائمة اللاعبين الـ 22 المقرر مشاركتهم فى نهائيات دورة الألعاب الأولمبية التى ستنطلق الشهر الجارى فى طوكيو، وضمت ثلاثة لاعبين فوق السن الأولمبي وهم: محمد الشناوي وأحمد حجازي ومحمود الونش.

وجاءت قائمة اللاعبين كالتالى:

حراسة المرمى: محمد الشناوي- محمد صبحي- محمود جاد.

الدفاع: أحمد أبو الفتوح- كريم فؤاد- أحمد حجازي- محمود الونش- محمد عبد السلام- أحمد رمضان "بيكهام" - أسامة جلال-كريم العراقي.

الوسط: أكرم توفيق- عمار حمدي -إمام عاشور- ناصر ماهر- رمضان صبحي - إبراهيم عادل- عبد الرحمن مجدي- طاهر محمد طاهر.

الهجوم: أحمد ياسر ريان- صلاح محسن- ناصر منسي.

ويلعب المنتخب الأولمبي مبارياته ضمن المجموعة الثالثة مع منتخبات أسبانيا والأرجنتين وأستراليا.