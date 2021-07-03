شكرا لقرائتكم خبر عن حسن الحصرى مرشح لتدريب طائرة الزمالك خلفا للقانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخل حسن الحصرى، نجم الكرة الطائرة السابق بنادى الزمالك، دائرة المرشحين لتدريب الفريق الأول بالقلعة البيضاء فى الموسم الجديد خلفا لمحمد اللقانى الذى تولى حقبة تدريب المنتخب الأول مؤخرا.

ومن المقرر إعلان المدير الفنى الجديد للفريق خلال ساعات بعد تعيين عبد الحميد الوسيمى رئيسا للجهاز.

وقررت اللجنة المكلفة بإدارة شئون نادي الزمالك مؤخرا تعيين عبد الحميد الوسيمي رئيسا لجهاز الطائرة بالنادي، وكلفت اللجنة "الوسيمي" بتشكيل الأجهزة الفنية لفرق الطائرة بالنادي خلال الفترة الحالية.

ويعد عبد الحميد الوسيمي أحد أشهر رموز نادي الزمالك ومنتخب مصر في كرة الطائرة، وتولى المسؤولية الفنية لمنتخبات البحرين والهند وجنوب إفريقيا والأردن ومصر، كما تولى مهمة تدريب أندية هليوبوليس والشمس بمصر الجديدة، كما تولى تدريب عدة أندية ألمانية وهولندية بجانب تدريب نادي الجزيرة الإماراتي.

وحصل الوسيمي خلال مسيرته الرياضية على جوائز عديدة، حيث نال 3 أوسمة رياضية من السادة رؤساء الجمهورية بمصر للفوز بكافة ذهبيات المشاركات الإفريقية والعربية ضمن الفريق القومي المصري 1975 - 1985 بالإضافة إلى الفوز مع فريق الزمالك ببطولة إفريقيا للأندية الأبطال.