شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. مريم إيهاب لاعبة الطائرة: العسيلي مطربى المفضل وهوايتى السفر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعيدًا عن الرياضة وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبات على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب تتجرد فيه اللاعبات من البطولات والألقاب التى تحققت على أيديهن، ويظهرن من خلاله اهتمامهن بحياتهن الشخصية وهواياتهن، ونجمة اليوم فى برة الملعب هى "مريم إيهاب" لاعبة الكرة الطائرة فى نادى أصحاب الجياد والتى تعد من أبرز نجمات اللعبة لما شاركت فيه من بطولات عديدة على صعيد الناشئين والشباب كما إنها تتألق أيضاً من حيث الشياكة والأناقة خارج صالات المنافسات.



ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة؟ ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة؟ هوايتي المفضلة السفر والتسوق.

ما الأكلة التى تتميزين فى طبخها؟

كوردون بلو.

من نجمك المفضل؟

أحمد سعيد نجم الطائرة فى الأهلى.

من مطربك المفضل؟

محمود العسيلي.

لو لم تكونى لاعبة كنتى تتمنى أيه؟

ممثلة.

لما تتعاكسى فى الشارع .. ممكن تستخدمى العنف أم لا؟

بتجاهل المعاكسات.

مين من نجمات السينما كنتى تتمنى تكونى مثلها؟

ياسمين عبد العزيز.

بتحبى الملابس الكاجوال ولا الفورمال؟

الكاجوال.

تفضلين الزواج من شخص رياضى ولا مش شرط؟

شخص رياضى أفضل.