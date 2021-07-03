ما هي التشكيلة المتوقعة لمباراة إنجلترا ضد أوكرانيا؟

محمد الفلاح - السبت 3 يوليه 2021

يبدو أن المدرب الإنجليزي جاريث ساوثجيت سيجري بعض التعديلات على تشكيلة منتخب بلاده أمام أوكرانيا، مساء السبت، في ربع نهائي يورو 2020.



ومنذ بداية البطولة، أظهر ساوثجيت عدم ثقته في الجناح الشاب جادون سانشو، الذي لم يشارك سوى لبضعة دقائق خلال دور المجموعات.

رغم ذلك، أفادت صحيفة "صن" البريطانية بأن مدرب منتخب إنجلترا عازم على البدء بسانشو في التشكيلة الأساسية ضد أوكرانيا، فيما سيترك جاك جريليش على مقاعد البدلاء.

وأكد المصدر أن ساوثجيت ينوي العودة لطريقته المعتادة (4-2-3-1)، بعدما تخلى عنها خلال الفوز على ألمانيا بهدفين دون رد في دور الـ16.

ومن المتوقع مشاركة سانشو أساسيا، لتعويض المصاب بوكايو ساكا، فيما سيدفع ساوثجيت بخط دفاع رباعي مكون من لوك شاو وجون ستونز وهاري ماجواير وكايل ووكر، أمام الحارس جوردان بيكفورد.

وفي خط الوسط، سيحافظ ساوثجيت على وجود الثنائي ديكلان رايس وكالفين فيليبس، فيما سيعود ماسون ماونت للتشكيلة الأساسية.

وعلى مستوى الهجوم، سيبدأ سانشو رفقة الثنائي هاري كين ورحيم سترلينج، على أمل ظهور نجم مانشستر يونايتد الجديد بأفضل مستوياته، لإثبات خطأ مدربه في تهميش دوره منذ بداية منافسات البطولة.