شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يطالب لاعبي الزمالك من الثأر لهزيمة الدور الأول أمام المحلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حذر الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الكروي لنادي الزمالك، لاعبيه من سرعات لاعبي المحلة وخصوصًا في الكرات المرتدة، وشدد المدير الفني علي لاعبيه، ضرورة الارتداد من الهجوم الي الدفاع في حالة فقدان الكرة، وتفويت الفرصة علي لاعبي المحلة لشن هجمات علي مرمي الزمالك.

ويستعد الزمالك، لمواجهة غزل المحلة المقررة يوم الأثنين المقبل، ضمن مباريات الجولة الثامنة والعشرون، والتي ستجري بينهما علي أرض ملعب ستاد القاهرة.

وشدد كارتيرون، علي لاعبيه عدم التراخي خلال المواجهة، واستغلال انصاف الفرص التي قد تسنح لهم خلال اللقاء، في ظل التكتلات الدفاعية التي سيلجأ اليها لاعبو المحلة خلال المواجهة، مطالباً لاعبيه، بالثأر لهزيمتهم من الدور الأول وتحقيق الفوز بالنقاط الثلاثة.