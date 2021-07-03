شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة المنتخب الأوليمبي تطير إلى طوكيو 18 يوليو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أعلن الجهاز الفني للمنتخب الأوليمبي بقيادة شوقى غريب موافقة اللجنة الأوليمبية الدولية رسميا على تأخر وصول البعثة المصرية لطوكيو إلى 18 يوليو من أجل لحاق لاعبي الأهلى بالبعثة عقب انتهائهم من نهائي البطولة الأفريقية الذي يجمع بين الأهلى وكايزر تشيفز يوم 17 يوليو الجاري.

وبذلك تنتهي أزمة المنتخب الأوليمبي مع لاعبي الأهلى تماما، وهو ما أثلج صدر الجهاز الفني للمنتخب.

من جانبه، أكد شوقي غريب أن هناك تنسيقًا تم خلال الفترة الماضية مع الأهلي بخصوص نهائي دوري أبطال، وقال: حصلنا على استثناء لـ4 لاعبين من الأهلي بالوصول بحد أقصى يوم 19 من الشهر الجاري ولكن سيكونون معنا في البعثة الرسمية.

وتضم القائمة 6 لاعبين من الأهلي هم: صلاح محسن وطاهر محمد طاهر وأكرم توفيق وأحمد رمضان بيكهام وناصر ماهر بجانب حارس المرمى محمد الشناوي.

وفى سياق آخر، أكد المدير الفني للمنتخب الأوليمبي أن ليفربول الإنجليزي رفض مشاركة محمد صلاح في دورة الألعاب الأوليمبية التي تستضيفها العاصمة اليابانية طوكيو في الفترة بين 22 يوليو الجاري و7 أغسطس المقبل.