فورمولا واحد: لويس هاميلتون يجدد عقده مع مرسيدس حتى عام 2023

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باريس : جدد السائق البريطاني لويس هاميلتون بطل العالم 7 مرات عقده مع فريق مرسيدس حتى عام 2023 كما اعلن الاخير السبت.

وتوج هاميلتون بستة من القابه العالمية في صفوف مرسيدس الذي انتقل اليه عام 2012.

واصدر مرسيدس بيانا جاء فيه "يُسعد مرسيدس أي ام جي بتروناس ان تعلن عن تمديد عقد لويس هاميلتون بطل العالم 7 مرات سنتين اضافيتين ومتابعة شراكة هي الانجح بين سائق وحظيرة في تاريخ فورمولا واحد".

وقال هاميلتون في بيان "أشعر بالاثارة لاستمرار هذه الشراكة لسنتين اضافيتين".