شكرا لقرائتكم خبر عن حلمى طولان ضيفا على برنامج "المجرى" بقناة الأهلى الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل حلمى طولان، نجم الزمالك السابق والمدير الفني لفريق إنبى حالياً، ضيفاً على برنامج "المجرى" الذى يذاع فى الحادية عشرة مساء اليوم، السبت، على شاشة قناة النادى الأهلى ويقدمه النجم الكبير مصطفى عبده.

وتأتى حلقة الليلة من برنامج "المجرى" ترسيخا لثقافة نبذ التعصب التى تتبناها قناة النادى الأهلى، وإعلاء قيم الرياضة الحقيقية بعيداً عن التراشق والشحن الجماهيرى وتغذية الروح الرياضية لدى الرياضيين والجمهور، واستعادة أجواء المنافسة الجادة بما يجعل الرياضة مناسبة للبهجة لا سببا لإثارة العداوة وشحن الجمهور.

ويعتبر حلمى طولان أحد رموز نادى الزمالك ، ولعب في الفريق الأبيض في الفترة من 1972 حتى 1981، وبعد الاعتزال تولى تدريب أندية الزمالك وحرس الحدود والمصرية للاتصالات والنادي المصري والشرطة و طلائع الجيش، وفي 7 يوليو 2013 أعلن عن توليه منصب المدير الفني لنادي الزمالك خلفاً للمدرب البرازيلي جورفان فييرا، ونجح في قيادة الفريق للتتويج ببطولة كأس مصر لأول مرة بعد غياب خمس سنوات، ورحل في 21 يناير 2014.