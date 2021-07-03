شكرا لقرائتكم خبر عن بالتواريخ.. قرار الاستبعاد لغز يطارد نجم الإسماعيلى مع الفراعنة الصغار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن شوقى غريب، المدير الفنى للمنتخب الأولمبى، قائمة لاعبيه التى تستعد لخوض منافسات أولمبياد طوكيو 2020، وشهدت ضم لاعب وحيد من الإسماعيلى وهو عبد الرحمن مجدى، وغياب محمد صادق، ورصد الموقع الرسمى للدراويش تاريخ استبعادات محمد صادق من صفوف المنتخبات كالتالى:

16 فبراير 2017 .. استبعد معتمد جمال المدير الفنى لمنتخب الشباب صادق من القائمة النهائية المشاركة فى كأس الأمم الأفريقية التى أقيمت في زامبيا.

29 أغسطس 2018 .. قرر المكسيكى خافيير أجيرى المدير الفنى لمنتخب مصر الأول ضمه إلى قائمته الأولى استعدادًا لمواجهة النيجر فى التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا ولكنه لم يلعب.

29 أكتوبر 2019 .. قام شوقى غريب المدير الفنى لمنتخب مصر الأوليمبى بإستبعاده من القائمة النهائية المشاركة فى كأس الأمم الأفريقية التى أقيمت بمصر

7 نوفمبر 2019 .. قام شوقى غريب المدير الفنى لمنتخب مصر الأوليمبى باستدعائه برفقة ناصر منسى قبيل البطولة الأفريقية بساعات قليلة بعد إصابة طاهر محمد طاهر ومحمود مرعى

يوم 2 يوليو 2021 .. قام شوقى غريب المدير الفنى لمنتخب مصر الأوليمبى بإستبعاده من القائمة النهائية المشاركة فى أولمبياد طوكيو

وتواجد محمد صادق ضمن صفوف منتخب الأوليمبى تحت قيادة شوقى غريب فى 8 معسكرات، لعب خلالهم 12 مباراة بواقع 911 دقيقة سجل هدفين وصنع مثلهما وتعرض للطرد مرة واحدة