شكرا لقرائتكم خبر عن الشناوى يتفوق على الحضرى بالأولمبياد.. والسد العالى يحتفظ بميزة "القارات" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأكدت مشاركة محمد الشناوى، حارس مرمى النادى الأهلى، مع منتخب مصر الأولمبي فى أولمبياد طوكيو التى تنطلق الشهر الجارى، بعدما وضع شوقى غريب المدير الفنى للفراعنة اسم الحارس الدولى ضمن القائمة النهائية فى أولمبياد طوكيو.

وبذلك يتفوق محمد الشناوى على عصام الحضرى فى المشاركات القارية، حيث شارك الحارسان مع المنتخب الوطنى فى كأس العالم وكأس الأمم الأفريقية، بخلاف المشاركة فى بطولتى دورى أبطال أفريقيا وكأس العالم للأندية، إلا أن الحضرى لم يشارك فى الأولمبياد.

وفى المقابل، مازال الحضرى يتفوق على الشناوى فى المشاركة ببطولة كأس القارات والتى لم يشارك فيها محمد الشناوى حتى الآن.

وأعلن شوقي غريب، المدير الفني للمنتخب الوطني الأولمبي، قائمة اللاعبين الـ 22 المقرر مشاركتهم فى نهائيات دورة الألعاب الأولمبية التى ستنطلق الشهر الجارى فى طوكيو.

وتضمنت القائمة ثلاثة لاعبين فوق السن الأولمبي هم: محمد الشناوي وأحمد حجازي ومحمود الونش.

ومن المقرر بدء تجمع الفريق يوم الخميس المقبل 8 يوليو فيما سيعلن لاحقًا عن موعد سفر البعثة.

وفيما يلي قائمة اللاعبين كاملة:

لحراسة المرمى: محمدالشناوي- محمد صبحي- محمود جاد

الدفاع: أحمد أبو الفتوح- كريم فؤاد- أحمد حجازي- محمود الونش- محمد عبد السلام- أحمد رمضان "بيكهام" - أسامة جلال-كريم العراقي.

الوسط: أكرم توفيق- عمار حمدي -إمام عاشور- ناصر ماهر- رمضان صبحي - إبراهيم عادل- عبد الرحمن مجدي- طاهر محمد طاهر.

الهجوم: أحمد ياسر ريان- صلاح محسن- ناصر منسي.