شكرا لقرائتكم خبر عن خالد جلال: الفوز على المصرى خطوة فى طريق تثبيت أقدام البنك الأهلى بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد خالد جلال، المدير الفنى لفريق البنك الأهلى، أهمية الفوز الذى حققه فريقه على المصرى البورسعيدى، فى المباراة التى جمعت الفريقين أمس ضمن مباريات بطولة الدورى المصرى الممتاز، لأنه جاء على فريق كبير، وأن حصد الثلاث نقاط خطوة مهمة فى مشوار تحسين وضع الفريق بجدول ترتيب البطولة .

وأوضح خالد جلال أنه يمتلك لاعبين على مستوى عال، رغم الغيابات المؤثرة للرباعى محمد بسيونى وأحمد ياسر ومحمد فتحى للإيقاف، ومحمود السيد للإصابة، إلا أن الفريق ظهر بشكل رائع وذلك بسبب الروح القتالية العالية التى يتمتع بها جميع لاعبى فريق البنك الأهلي.

وحقق فريق البنك الأهلى الفوز على نظيره المصرى البورسعيدى بنتيجة هدفين مقابل لا شيء، فى المباراة التى جمعت الفريقين أمس الجمعة ضمن لقاءات الجولة الـ28 من عمر الدورى المصرى الممتاز. وجاء هدفى اللقاء عن طريق أحمد على فى الدقيقة 25 من ضربة جزاء وكريم بامبو فى الدقيقة 89 من عمر اللقاء.

وبهذه النتيجة صعد فريق البنك الأهلى إلى المركز الخامس عشر بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 25 نقطة، بينما توقف رصيد المصرى البورسعيدى عند 43 نقطة محتلا المركز الثانى.