شكرا لقرائتكم خبر عن غزل المحلة يدخل معسكرا مغلقا استعدادا للزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل فريق غزل المحلة، بقيادة خالد عيد، معسكرا مغلقا اليوم ولمدة 48 ساعة استعدادا لمواجهة الزمالك فى بطولة الدورى المصرى الممتاز، والتى تجمع الفريقين بعد غد الاثنين باستاد القاهرة الدولى.

واستقر خالد عيد، المدير الفني لفريق غزل المحلة، على مشاركة المدافع محمد سامى في التشكيل الأساسى الذى يخوض لقاء الزمالك، ويأتى قرار الجهاز الفني لفريق غزل المحلة بحل أزمة غيابات الجبهة اليمنى بعد إيقاف معتز محب وإصابة الثنائى هانى عادل ويحيى حامد.

وانتهت مباراة غزل المحلة والاتحاد السكندرى الجمعة الماضى بالتعادل الإيجابى 1/1، وذلك في لقائهما على ملعب المحلة ضمن مباريات الجولة الـ27 من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز.

بهذه النتيجة يحتل فريق غزل المحلة المركز الثانى عشر بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 32 نقطة بينما يحتل فريق الاتحاد السكندرى المركز الخامس برصيد 38 نقطة.

ويلاقى فريق غزل المحلة نظيره الزمالك بعد غدا الاثنين ضمن مباريات الجولة الـ28 من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز باستاد القاهرة الدولى.