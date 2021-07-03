شكرا لقرائتكم خبر عن تاكيس جونياس يحسم بديلى رمضان صبحى ودونجا قبل إعلان قائمة مواجهة إنبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحسم اليونانى تاكيس جونياس، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، اليوم، بديلى رمضان صبحى جناح الفريق، ونبيل عماد دونجا لاعب الوسط، اللذين سيغيبان عن مواجهة إنبى المقرر لها غدًا، الأحد، باستاد الدفاع الجوى، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

ويغيب رمضان صبحي عن مواجهة إنبى بسبب حصوله على الإنذار الثالث فى مباراة الأهلي الأخيرة والتى انتهت بتعادل الفريقين بنتيجة 2 / 2، بينما تعرض نبيل دونجا للطرد في ذات اللقاء.

ومن المقرر أن يستقر تاكيس جونياس على العناصر التى ستشارك فى مواجهة إنبى من خلال المران الجماعى الذى سيقام اليوم، كما يُحدد المدير الفنى بديل رمضان صبحى ونبيل دونجا، ثم يتم إعلان قائمة الفريق للمباراة عقب انتهاء المران.

وكان تاكيس جونياس أثنى على أداء أحمد الشناوى حارس الفريق، بعد المستوى المميز الذى ظهر به اللاعب فى مواجهة الأهلى، وأكد جونياس إنه يمتلك ثلاث حراس على أعلى مستوى وهم شريف إكرامى وأحمد الشناوى والمهدى سليمان، لافتًا إلى إنه متابع جيد للدورى المصرى وعلى دراية كافية بفريق بيراميدز ونجومه.