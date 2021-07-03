شكرا لقرائتكم خبر عن سيلفى وضحك وجد وتقسيمة فى تدريبات منتخب اليد الصباحية بمعسكر فرنسا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض منتخب مصر لكرة اليد مراناً صباحياً اليوم فى ثانى أيامه بمعسكر فرنسا الذى يخوضه الفراعنة فى إطار الاستعداد لأولمبياد طوكيو 2021. وشهد تدريب المنتخب التقاط الصور السيلفى وخوض اللاعبين تقسيمة، ووصلة هزار بين اللاعبين وتحديدا محمد سند وأحمد مؤمن صفا.

ومن المقرر أن يخوض المنتخب لقاءً ودياً يوم 5 يوليو الجارى مع نظيره الفرنسى.



منتخب اليد



أحمد الأحمر



تقسيمة المنتخب



سيلفى الجهازالطبى الإدارى



ضحك اللاعبين

يتوجه منتخب اليد، إلى ألمانيا مباشرة من فرنسا يوم 9 يوليو الجارى عقب إنتهاء المعسكر المقام حاليا فى الأخير ويتخلله لقاء ودى مع المنتخب الفرنسى يوم 5 يوليو الجارى، وذلك للمشاركة فى دورة ودية ثلاثية بألمانيا استعدادا لأولمبياد طوكيو.

ومن المقرر أن يلتقى منتخب اليد فى دورة ألمانيا مع البرازيل يوم 10 يوليو ثم مع صاحب الأرض 11 يوليو.

وتوجه المنتخب إلى فرنسا بعد احتلال المركز الثانى فى دورة إسبانيا الودية التى اختتمت الثلاثاء استعدادا لأولمبياد طوكيو 2021.

ونجح المنتخب المصرى فى هذه الدورة فى الفوز على كرواتيا بنتيجة 31/28 قبل الخسارة من المنتخب الإسبانى صاحب الأرض بنتيجة 29/30 .

وتضم قائمة منتخب مصر كلا من :

حراسة المرمى: كريم هنداوي - محمد عصام الطيار - محمد علي.

الجناح الأيسر: عمر الوكيل بكار – أحمد مؤمن صفا

الظهير الأيسر: علي زين – يحيى الدرع – حسن وليد قداح

صانع الألعاب: أحمد هشام السيد "دودو" – أحمد خيري – سيف الدرع

الجناح الأيمن: محمد سند – أكرم يسري

الظهير الأيمن: أحمد الأحمر – يحيى خالد – محسن رمضان

الدائرة: محمد ممدوح هاشم – إبراهيم المصري – وسام نوار – أحمد عادل.